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新日興強勢 權證押長天期
美國總統川普宣布暫緩軍事打擊緩解市場憂慮，台股昨（24）日在33,000點附近震盪換手，盤面題材股各自表態。
新日興（3376）挾蘋果題材及位階偏低等優勢，表現相對強勢，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。
蘋果於3月推出搭載M5晶片的Macbook Air、售價僅599美元的Macbook NEO、Apple Studio Display / XDR (2026)及Airpods Max2等新品，全產品線筆電、MNT、穿戴裝置皆有新品亮相，法人看好新日興可望受惠客戶拉貨動能轉強。
法人預估，新日興第1季營收可望季增中高個位數百分比，雖然新品量產初期良率仍在調整，加上營收規模偏低，毛利率回升速度將不如前次預期，但第2季隨新品拉貨動能放大，良率調整到位，可望帶動營收獲利走勢向上。
蘋果預計2026年末正式發表折疊iPhone，法人認為，果粉對於首款折疊手機需求強勁，影響最終銷量關鍵將在於售價及供應鏈是否順暢。
法人評估，以7%滲透率來看，首款折疊iPhone生命周期總銷量約1,540萬支，再以iPhone第一至三年生命周期銷量占比分別為35%、50%、15%計算，預期 2026年折疊iPhone銷量約540萬支。
新日興為折疊iPhone軸承量產階段測試合作業者，法人預期上市初期將占較大部份供應份額，2026年整體手機軸承營收貢獻上看80億元，營收占比約43%，2027年相關營收可望倍數成長。
權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的新日興等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。
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