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穩懋、臻鼎 權證四檔馬力足

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

隨蘋果今年生產與行銷策略大轉彎，市場普遍看好相關產品出貨量，將帶旺台系供應鏈。其中，iPhone射頻功率放大器（PA）供應商穩懋（3105）與軟板及高階HDI板供應商臻鼎-KY（4958）等均備受看好。

蘋果日前新品發布會，共計發表五大產品，包括iPhone 17e、M4 iPad air、M5 Macbook air、M5 Macbook Pro、以及平價筆電Macbook Neo。其中，尤以iPhone 17e及Macbook Neo最受矚目，年底還有折疊iPhone將面市。

高盛證券對蘋果產品更新抱持正面看法，認為這將刺激舊機更換需求並帶動更大出貨量。由於蘋果對客戶擁有強大的議價能力，將幫助該公司在記憶體成本上升帶來的行業低潮中保持韌性，並爭取更多市場份額。

其中，砷化鎵大廠穩懋，向來是是蘋果iPhone PA及3D感測（VCSEL）的核心供應商。隨iPhone出貨暢旺，高盛預估iPhone、iPad、Macbook等三項產品今年占穩懋營收各約35%、1%~2%、1%，來自蘋果的營收占比約35%-40%。

臻鼎-KY同樣以iPhone用PCB為主力大宗產品，占營收比重達40%~45%，其他如iPad、Watch、Macbook、Air Pod等各占10%~15%、3%~5%、5%~10%、3%~5%，整體蘋果產品的營收占比高達60%~70%。

權證發行商建議，看好穩懋、臻鼎-KY等蘋果概念股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%內、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

3D感測 蘋果概念股 蘋果產品

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