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全民權證／台燿 選價內外15%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

台燿（6274）受惠AI伺服器及800G交換器需求暢旺，先前調高資本支出，以因應擴產需求，加上高階產品單價提升，法人評估2026年營運展望樂觀。

法人指出，台燿2026年營運動能主要來自AI伺服器、ASIC客戶及800G交換器，其中，美系ASIC客戶產品預計第2季量產，銅箔規格由HVLP 2升級至HVLP 4，將帶動平均單價提升，至於800G交換器需求亦較2025年更強勁。

台燿日前宣布新增人民幣9.5億元及泰銖61億元資本支出，預期2027年分別於大陸及泰國各增60萬張產能，有機會在2027年下半年陸續開出，屆時總產能將達380萬張，較2026年成長46%。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

客戶 大陸 資本支出

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