全民權證／強茂 二檔人氣旺

台股昨（24）日虎頭蛇尾，終場下跌百餘點，盤面個股跌多漲少。其中，強茂（2481）由於營運動能回溫，AI相關營收占比今年將上衝至10%，吸引買盤追捧，激勵股價開高收高，終場大漲超過半根停板。

功率元件大廠強茂去年每股稅後純益3.12元，年增30%。展望今年，AI與車用已成為成長雙引擎，其中AI由於伺服器電源架構由12V升級至48V，帶動MOSFET規格由30V提升至100V，帶動產品單價攀升。

此外，強茂積極介入散熱領域有成，隨著水冷散熱方案補齊，AI營收占比將由去年的7%至8%，今年將向上挑戰10%。權證發行商建議，看好強茂後市表現的投資人可挑選價內外15%內，距到期日超過100天的相關認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

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