全民權證／亞翔 瞄準逾90天

工業機電系統整合工程廠亞翔（6139）受惠晶圓代工、記憶體及先進封裝等半導體客戶積極擴產，今年前二月營收120.06億元，較去年同期增加84.76%。展望後市，法人認為，受AI驅動半導體需求帶動，相對樂觀，預期比去年更好。亞翔甫公布的年報中，2025年營收和獲利同創史高，營收774.84億元，稅後純益71.44億元，每股純益30.51元。

亞翔目前主要在建工程在台灣包括捷運、鐵路、公路、機場、台電與中油能源工程、區段徵收、商辦、高科技廠房，廠房包含記憶體晶圓廠設計、PCB、半導體光罩廠、12吋先進封裝。

權證券商建議，看好亞翔後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

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