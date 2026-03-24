美伊協議破局風險大！台指期夜盤衝高後回落 關鍵緊盯這件事

中東局勢持續動盪，台指期夜盤24日以33,086點開高，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點15分，台指期夜盤報32,869點、漲88點、漲幅0.2%；盤初多方持續反彈，最高達33,295點，並持續於平盤附近震盪，目前荷莫茲海峽動向成關鍵。

展望後市，永豐期貨指出，如果在這五天的外交窗口期內，美伊雙方無法針對「荷莫茲海峽解封」達成實質且可信的機制，一旦停火協議破局，市場可能將面臨反撲，屆時油價極有可能再度貫破百元大關，創下波段新高。

永豐期貨形容，目前市場持續呈現震盪走勢，如同「垂死病中驚坐起，暗風吹雨入寒窗」。由於美國總統川普釋出訊號，帶動美股反彈，激勵台指期夜盤反彈，短線情緒明顯升溫。然而，觀察日盤開盤後買盤未能延續，指數隨即回落，盤中跌幅擴大，幾乎回吐夜盤漲幅，顯示追價動能不足。

盤面結構觀察，此波反彈較偏向情緒性推升，隨後出現籌碼鬆動跡象，23日夜盤追高資金轉為24日潛在賣壓來源，市場承接力明顯轉弱。同時，市場對利多反應逐步遞減，反映資金風險偏好已有降溫跡象。

從技術面來看，高檔震盪期間量能未見有效放大，多次利多測試高點皆無法延續漲勢，頭部成形過程中最明顯的訊號之一，顯示上檔壓力沉重。而美股頭部已經形成，中期回調格局已逐步形成，後續即使地緣政治風險緩和，反彈空間與延續性仍可能受限。

永豐期貨分析，當前壓抑市場表現的關鍵，並非單一事件，而在於整體估值偏高、流動性邊際收緊及資金集中度過高等結構性因素。在利多鈍化甚至轉為出貨訊號下，真正的下行趨勢通常才剛開始發酵。