貨商論壇／匯率期 掌握節奏

匯率與期貨市場昨（24）日走勢可謂「垂死病中驚坐起，暗風吹雨入寒窗」。匯率期貨操作應重視區間與節奏，而非追逐單一消息所帶來的短線波動，特別是在美元中期支撐仍未鬆動的情況下，非美貨幣的反彈更應視為技術性修正而非趨勢翻轉，整體市場仍處於中期調整架構之中。

川普釋出偏向寬鬆與地緣政治降溫的訊號後，市場短線風險偏好迅速回溫，然而進入亞洲與歐洲盤後，資金態度明顯轉趨保守。

從美元走勢觀察，儘管短線受政治言論干擾而出現震盪，但美國經濟數據仍具韌性，通膨黏著與利率維持高檔的預期，仍支撐美元中期偏強格局，這使美元指數回落後迅速獲得買盤承接，形成下檔支撐。

日圓雖在避險情緒與利差收斂預期下反彈，但日美間的利率差距依舊顯著，使日圓升值空間受限。歐元在歐洲經濟數據未見明顯改善下，反彈動能不足，即便美元短暫轉弱，也難形成趨勢性升值。（永豐期貨提供）

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