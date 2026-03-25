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貨商論壇／原油期 有利可圖

經濟日報／ 記者崔馨方整理
原油開採示意圖。(美聯社)
原油開採示意圖。(美聯社)

隨美國總統川普23日在社群媒體無預警宣布與伊朗進行了「富有成效的對話」，並下令暫停對伊朗能源設施的軍事打擊五天，原本緊繃的地緣風險瞬間洩壓。不過，在此對未來不明的博弈階段，局勢尚未明朗，嚴格控管資金水位，逢回測關鍵支撐時偏多思考，才是上策。

面對美方的樂觀表態，伊朗官方與軍方高層連續出面嚴詞否認，直指雙方根本沒有任何直接或間接的接觸。這種單方面宣告的「幽靈談判」，讓這波油價的暴跌顯得極度脆弱且充滿戲劇性。

全球最重要的能源大動脈荷莫茲海峽，至今依然處於實質性的封鎖狀態。只要海峽一天不恢復自由航行，韓國、日本等高度依賴中東能源的亞洲國家就面臨斷鏈危機。。

展望後市，如果美伊無法針對「荷莫茲海峽解封」達成實質且可信的機制，一旦停火協議破局，市場可能將面臨反撲，屆時油價可能再度貫破百元大關。投資人可善用原油期貨避險甚至鑽取利得。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

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