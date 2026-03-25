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台指期 短線震盪整理

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（24）日走勢不同調，集中市場加權指數跌110點，收32,612點；台指期則漲212點至32,771點，正價差達158.76點。期貨分析師提醒，美國與伊朗衝突牽動能源供應不確定性，需留意台指期短線風險，設定嚴格停損並控管風險。

台指期昨日受美股反彈激勵，一度站上5日均線及33,000點，惟盤中傳出中東局勢未見緩解，漲幅迅速收斂，指數一度翻黑；台積電（2330）等權值股走弱，終場上漲212點，收黑K並留上影線。整體來看，指數雖出現反彈，但尚未完全回補跳空缺口，在站回月線前，短線仍以震盪整理為主。

籌碼面部分，三大法人賣超200.77億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,195口至2,885口，其中外資淨空單減少3,609口至34,108口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3,755口至2,929口。

選擇權未平倉量部分，3月W4大量區買權OI落在35,500點，賣權最大OI落在32,000點 ; 月買權最大OI落在37,500點，月賣權最大OI落在31,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.1上升至1.11。VIX指數下降0.77至38.46。永豐期貨指出，外資台指期買權淨金額1.45億元 ; 賣權淨金額1.98億元，因此整體選擇權籌碼面偏多。

元富期貨表示，美國總統川普稱與德黑蘭政府展開「能產出實質結果的談話」後，已下令要美軍暫緩攻擊伊朗發電廠與能源基礎設施，消息激勵美股反彈。

永豐期貨分析，從技術結構觀察，高檔震盪期間量能無法有效放大，且多次利多測試高點皆無法延續漲勢，這其實已經是頭部成形過程中最明顯的訊號之一，美股頭部已經形成，並且正在進入中期回調的軌道，這種回調不會因為單一事件而改變。

伊朗 基礎設施 三大法人

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