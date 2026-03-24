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期交所調高旺宏期貨契約保證金比例
臺灣期貨交易所3月25日調高旺宏期貨契約(DIF)所有月份保證金適用比例為標的證券未經處置前的2倍。
這次調高是因旺宏（2337）最近30個營業日內經證交所3月23日再次公布為處置有價證券(前次公布為3月18日)，處置期間為3月24日至4月8日。
期交所因應旺宏2026年3月18日經證交所第一次公布為處置有價證券(處置期間為3月19日至4月1日)，前於3月19日台期結字第11503005501號函公告調整旺宏期貨保證金適用比例為標的證券未經處置前1.5倍規定，自3月25日一般交易時段結束後停止適用。
這次保證金調整自3月25日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，4月8日一般交易時段結束後恢復為標的證券未經處置前之保證金適用比例，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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