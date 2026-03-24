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台指期夜盤大漲1,059點漲幅3.25% 台積電收漲55點漲幅3.04%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所24日清晨五點收盤的盤後交易行情，臺指期大漲1,059點，收在33,618點，漲幅3.25%；台積電（2330）期貨近月合約上漲55點，收在1,865點，漲幅3.04%。因美國總統川普宣稱將和伊朗談判，雖伊朗否認，但仍帶動美股主要指數大漲逾1%，台積電ADR收漲2.8%，以338.45美元作收。

盤後時段的臺指期近月合約收在33,618點，成交量117,865口；盤中走勢震盪激烈，盤中最高點33,989，最低點32,100點，振幅5.8%。

台積電期貨近月合約收在1,865點，成交量5,600口；盤中最高1,885點，最低1,795點，振幅4.97%。

小型臺指期近月合約收在33,582點，上漲1,036點，漲幅3.18%；盤中成交量1,160口；盤中最高點33,750，最低點32,155點，振幅4.9%。

小型台積電期貨近月合約收在1,860點，漲幅2.76%，交易量20,633口；盤中最高1,880點，最低1,795點，振幅4.7%。

元大台灣50ETF期貨近月合約收在76.5點，漲幅3.24%；盤中最高76.95點，最低73.45點，振幅4.72%。

黃金US期近月合約收在4,452點，上漲83.1點，漲幅1.9%。

元大美債20年ETF期貨（00679B）近月合約收在27.21點，漲幅0.33%；盤中最高27.45點，最低27.11點，振幅1.25%。

永豐期貨表示，要留意美股近期轉弱已經相當明確，無論是科技股領軍的那斯達克或是標普500，都在高檔出現轉折跡象，資金開始從高估值成長股撤出，殖利率維持高檔與降息預期反覆，讓市場風險偏好下降，這直接壓抑全球股市評價；台股今年在AI與半導體族群帶動下明顯強於其他市場，但也正因為漲幅過大、乖離過深，使得一旦外部環境轉弱，就更容易出現補跌與評價修正，這一波並不是基本面立即惡化，而是資金面與估值面的修正循環，如果中期趨勢在美股未止跌前仍偏空看待，台股難以獨強。

期貨 元大 成交量

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