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全民權證／聖暉 挑價內外15%
聖暉*（5536）受惠AI趨勢帶動晶圓代工、記憶體、封測、印刷電路板等科技業大舉擴廠，無塵室等相關業務同步水漲船高，近期外資逢低回補，股價底部逐漸成型。
法人指出，相較漢唐等大型機電廠，聖暉*客戶結構較為多元，集團旗下還有化學系統供應商朋億*、氣體系統供應商銳澤，以提供客戶一條龍服務。
截至今年元月，聖暉*在手訂單已逾500億元，法人預期未來兩季有機會新增美國德州台系電子五哥、美系記憶體廠、台系於中國大陸及東南亞PCB廠、新加坡電子零組件廠、台灣晶圓廠建廠等訂單，添增營運動能。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。（國泰證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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