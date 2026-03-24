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全民權證／0050認售 可避險
台股昨（23）日在市場恐慌情緒急升下，賣壓傾巢而出，指數重挫821點、收32,722點，一舉跌破13日低點33,013點，行情頗有向季線31,680點、甚至9日低點31,529點尋求支撐的可能。
中東戰火持續升溫，帶動國際油價持續走揚，中油也自昨日起大幅調漲汽柴油價格，引發全國排隊加油車潮。市場憂慮油價不斷走揚，將拉升通膨數據，不利經濟表現，因此重挫全球股市，台股也深受波及。
法人預期，倘若國際油價突破每桶120元，台股不排除將回測年初起漲點28,963點，而目前油價已逼近110美元大關。權證發行商建議，對台股後市看法保守的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過四個月的元大台灣50（0050）相關認售權證避險。（台新證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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