快訊

兩波東北季風影響略降溫有零星雨 下周二起鋒面雨炸3天

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／00669R 押逾60天

經濟日報／ 記者崔馨方整理

國泰美國道瓊反1（00669R）昨（23）日漲1.5%至6.09元。法人表示，現階段考量中東衝突尚未落幕，消息面與能源價格變化仍牽動市場投資情緒，建議投資人可運用反向美股相關ETF權證短線因應。

聯準會維持利率不變，符合市場預期。法人表示，目前除了透過多元產業配置平衡投資組合波動外，亦可適度配置具增長潛力的科技成長股與非科技潛力股，包括AI決策系統、硬碟製造商、半導體設備、國防航太、生醫、金融創新等可持續關注。

權證發行商建議，看好國泰美國道瓊反1（00669R）後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數逾60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（元大證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

元大 國泰 投資人

延伸閱讀

永豐黃柏棠 宜控管風險

聖暉國泰59購01 強強滾

原油 ETF 中東戰事推升行情 期街口布蘭特正2單周勁揚12.8%

美股健康輪動 法人喊低接

相關新聞

台達電、金像電 四檔靚

隨AI高效運算需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減。其中，台達電（2308）、金像電（2368）受惠電源管理與高階PCB需求提升，營運展望轉趨樂觀。在AI長線趨勢帶動下，資金持續聚焦具技術與產能優勢的關鍵廠商，後市表現備受期待。

台塑化、信邦 選長天期

台股近期受到中東戰事干擾，延續月線上下區間整理格局，盤面題材股各自發揮，台塑化（6505）、信邦（3023）等兩檔相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

全民權證／0050認售 可避險

台股昨（23）日在市場恐慌情緒急升下，賣壓傾巢而出，指數重挫821點、收32,722點，一舉跌破13日低點33,013點，行情頗有向季線31,680點、甚至9日低點31,529點尋求支撐的可能。

全民權證／00669R 押逾60天

國泰美國道瓊反1（00669R）昨（23）日漲1.5%至6.09元。法人表示，現階段考量中東衝突尚未落幕，消息面與能源價格變化仍牽動市場投資情緒，建議投資人可運用反向美股相關ETF權證短線因應。

全民權證／聖暉 挑價內外15%

聖暉*（5536）受惠AI趨勢帶動晶圓代工、記憶體、封測、印刷電路板等科技業大舉擴廠，無塵室等相關業務同步水漲船高，近期外資逢低回補，股價底部逐漸成型。

最牛一輪／亞翔利多 中信5C 搶鏡

亞翔（6139）去年合併營收774.85億元，年增19%；稅後純益71.45億元，年增64.8%，每股純益30.51元，連續二年繳出營收、稅後純益及每股純益同創新高的成績單。亞翔尚未施工合約金額仍高達1,700億元以上，營運可期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。