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台塑化、信邦 選長天期

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近期受到中東戰事干擾，延續月線上下區間整理格局，盤面題材股各自發揮，台塑化（6505）、信邦（3023）等兩檔相對強勢，後市仍有輪動機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

就產業趨勢來看，法人指出，美伊軍事衝突導致全球能源供應風險增溫，推升油價與航運成本上揚，並帶動石腦油與石化原料價格居高不下，短期報價具支撐力，預估第2季維持高檔震盪。

中長期來看，法人分析，塑化產業供給面隨全球新增產能投放明顯放緩，壓力較2023至2025年高峰期下滑，且中國大陸出現結構性供給調整訊號，包括政策轉向抑制內卷與控制供給，並推動煉化產業淘汰低效產能，以改善整體獲利結構。

在需求面，大陸透過政策刺激經濟，加上烏俄戰爭若出現曙光，戰後重建有助石化材料需求回升。整體而言，塑化產業由過去供給過剩轉向收斂與結構優化階段，搭配原料成本中長期趨勢下行，法人對台塑化維持正向看法。法人表示，信邦今年可望溫和復甦，主要能源客戶Enphase觸底反彈可期，並將產品線從家用擴展至商用產品，預期相關業務年增5%至10%。至於工業、醫療、汽車等其他業務，亦有不錯成長幅度。

信邦已取得美國三家人形機器人公司的訂單，開發全身線束及客製化連接器。法人評估，第一家客戶將出貨一萬套用於機器人的線束，並於2027年上半年出貨給第二家客戶，添增未來營運動能。權證發行商建議，可買進價內外20%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。

台塑化 信邦 人形機器人

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