台達電、金像電 四檔靚

隨AI高效運算需求擴大，輝達相關供應鏈動能不減。其中，台達電（2308）、金像電（2368）受惠電源管理與高階PCB需求提升，營運展望轉趨樂觀。在AI長線趨勢帶動下，資金持續聚焦具技術與產能優勢的關鍵廠商，後市表現備受期待。

國際股市持續受到中東戰事升溫與油價高檔震盪影響，市場關注能源設施風險可能進一步推升油價波動。在通膨壓力未解下，投資人對下半年降息時程仍存疑慮，進而干擾多方信心。短線操作上，可利用相關權證，放大收益利潤，但不宜追高。

法人分析，台達電2026年營運較不會有明顯的季節性波動，AI與資料中心（CSP）電源產品價格與毛利率較佳，有助整體毛利率提升。短期動能以資料中心解決方案為主，尤其液冷散熱（Liquid cooling）基期低成長幅度顯著，高功率電源供應器（PSU）的規格也持續往400V及800V跨越中且進度領先同業。

金像電現階段受惠一般伺服器需求成長及800G高階交換器動能強勁，公司今年首季營運呈現淡季不淡。展望後市，高階交換器於2026年第2季需求續強，並預期美系ASIC主力客戶出貨逐步升溫，營運可望續創新高。

進一步觀察下半年，公司於多數CSP客戶ASIC專案均有布局，客戶廣度持續擴大；同時，新產品PCB層數明顯提升，由22至26層提升至30層以上，帶動對HLCPCB產能需求顯著增加。

權證發行商建議，看好台達電、金像電等相關權證後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數120天（含）以上的權證介入，藉以放大槓桿利潤。