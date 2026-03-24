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台指期 觀望式下跌

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

股期雙市昨（23）日同步回檔，集中市場加權指數跌821點，收32,722點；台指期則跌1,027點至32,532點，逆價差達190.5點。期貨分析師提醒，台指期目前持續因地緣政治震盪回檔，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日受美股重挫影響，呈現開低震盪走勢，早盤出現跳空缺口，終場大跌1,027點，以十字紅K作收。目前指數失守33,000點關卡，短中期均線轉為下彎，後續須觀察能否守穩季線支撐；整體盤勢仍受國際消息面干擾，須留意市場波動加劇風險。

籌碼面部分，三大法人賣超1,046.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加18口至310口，其中外資淨空單增加1,351口至37,717口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少17口至826口。

選擇權未平倉量部分，3月W4大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在29,400點 ; 月買權最大OI落在35,000 點，月賣權最大OI落在31,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.46下降至1.1。VIX指數上升4.4至39.23。永豐期貨分析，外資台指期買權淨金額1.54億元 ; 賣權淨金額2.64億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

綜合元富、永豐期貨分析，隨著美國、以色列對伊朗的戰爭進入第四周，油價強勢飆升，加深通膨隱憂及升息疑慮。台指期昨日呈現「觀望式下跌」，這種量縮跌勢反而更符合中期回調初段或中段的特徵，代表籌碼尚未完全鬆動，但多頭信心已經開始動搖。

從結構來看，這並不是一日情緒宣洩，而是趨勢逐步轉弱的過程；結合國際市場來看，美股近期轉弱已經相當明確，無論是科技股領軍的那斯達克或是標普500，都在高檔出現轉折跡象，資金開始從高估值成長股撤出，殖利率維持高檔與降息預期反覆，讓市場風險偏好下降，直接壓抑全球股市評價。

台指期 地緣政治 三大法人

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