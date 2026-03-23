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4月台股期指跌1027點

中央社／ 台北23日電

台北股市今天終場跌821.38點，收32722.50點。4月台指期以32532點作收，下跌1027點，與現貨相較，逆價差190.5點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，4月期貨33559點、5月期貨33668點。

台股今天終場跌821.38點，收32722.50點，成交金額新台幣6754.88億元。

4月台指期貨以32532點作收，跌1027點，成交8萬5452口；5月期貨以32630點作收，跌1038點，成交488口。實際收盤價格以期交所公告為準。

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台指期 提防劇烈震盪

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期貨商論壇／黃金期 保守看待

受美國聯準會（Fed）官員鷹派發言、中東局勢惡化以及通膨預期升溫影響，近期國際金價大幅下挫，現貨一度跌破每盎司4,600美元，創逾一個月來低點。儘管地緣政治風險提供支撐，但在美元強勢與債券殖利率攀升雙重壓力下，金價短線走勢震盪向下。

期貨商論壇／威剛期 擁抱題材

三星工會以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。研調機構數據顯示，三星去年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力。

京元電、健策 四檔有戲

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均華、印能 瞄準逾120天

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全民權證／弘塑 挑價內外15%

弘塑（3131）受惠訂單能見度提升，除CoWoS、SoIC、FOPLP外，第1季新增美國OSAT及HBM客戶訂單，加上自有產能開出，法人評估，2026、2027年營運展望均較預期樂觀，近日上修獲利預估值。

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