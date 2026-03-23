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京元電、健策 四檔有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI仍為盤勢主軸 ，雖近期盤勢不穩，但法人買盤仍伺機穩定股價，可趁短線震盪以京元電子 （2449）與健策（3653）的相關認購權證操作，但宜挑選價內外15%內、距到期日超過100天的權證為主。

AI伺服器功耗不斷增加，迫切需要更高效散熱解決方案，不僅因應新一代AI GPU已推出石墨烯均熱片，微流道均熱片開發進度也領先同業並進入驗證階段，營運成長動能可期。Rubin架構與Google TPU 晶片今(2026)年進入放量期。由於新晶片結構複雜度高，單顆晶片測試時間較前代增加50%以上，帶動測試產值與設備需求。

京元電既有AI產能已滿，後續成長視無塵室開出時間；而京元電已積極提前進行廠房布局，以因應未來二至三年客戶需求。今年資本支出預期393.7億元，仍有上修空間；今年配發去(2025)年1元現金股利及0.5元股票股利。

健策今年第1季營收將溫和季增，第2季成長力道將更加顯著，來自新款 Rubin GPU 均熱片出貨貢獻。健策擬發放現金股利每股22 元，配發率約60%。3 月後單價較高的Rubin GPU均熱片將開始挹注營收。

輝達的Rubin GPU將自3-4月逐步量產，該架構採stiffener 搭配雙lid（鍍金），均熱片ASP將大幅提升，法人預期今年第2季後將顯著挹注營收。

共同封裝光學（CPO）晶片額外增添2027年營收、獲利動能。Spectrum與Quantum 5交換晶片可能於今年底量產， 健策將供應Spectrum 5與Quantum 5的Stiffener，前者ASP約30美元，後者每組60美元。

除Rubin晶片的Stiffener與雙lid設計，交換晶片將成為2027年另一項營收動能。微流道均熱片待設計定案後，也將是驅動2027下半年與2028年營收成長的推手。

營收 晶片 現金股利

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京元電、健策 四檔有戲

AI仍為盤勢主軸 ，雖近期盤勢不穩，但法人買盤仍伺機穩定股價，可趁短線震盪以京元電子 （2449）與健策（3653）的相關認購權證操作，但宜挑選價內外15%內、距到期日超過100天的權證為主。

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