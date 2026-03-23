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全民權證／臻鼎 二檔活跳跳
臻鼎-KY（4958）今年第1季營收可能出現季減；稅後淨利雖季減卻年增雙位數。法人指出，臻鼎-KY去年營收占比達61.3%手機應用，在下半年美系客戶可望推出折疊手機下，換機潮將帶動新機備貨量由近年0.8-0.85億支攀升至0.9-1億支。
另一方面，折疊手機軟板單機產值亦較一般手機提升50%以上，預估全年行動通訊貢獻營收達1,246.7億元，年增率由近年的1-5%提升至11.4%。玻纖布供給吃緊推升ABF及BT載板報價上漲，深圳一廠及二廠ABF產能陸續擴充，今年營收可望年增雙位數，稅後淨利可翻倍。
權證券商建議，看好臻鼎-KY後市的投資人，可利用價外15%內、可操作逾五個月以上商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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