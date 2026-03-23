全民權證／臻鼎 二檔活跳跳

AI仍為盤勢主軸 ，雖近期盤勢不穩，但法人買盤仍伺機穩定股價，可趁短線震盪以京元電子 （2449）與健策（3653）的相關認購權證操作，但宜挑選價內外15%內、距到期日超過100天的權證為主。

2026-03-23 00:25