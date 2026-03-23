全民權證／雙鴻 選逾四個月

雙鴻（3324）在GB300平台出貨動能可望延續至今（2026）年上半年。展望第1季，隨泰國新廠生產效率較去年第4季持續改善，預期獲利能力回升。

除水冷零組件外，亦持續拓展水冷產品線，規劃於今年上半年開始小量出貨In-rowCDU與DIMM Cold Plate（記憶體冷板）產品。目前CDU解熱能力約落在1.6MW～2.4MW，現階段主要以1.6MW 為主要出貨型號，隨AI資料中心功率密度持續提升，未來解熱瓦數仍具進一步提升空間。出貨規劃維持全年出貨量約1,000～2,000台的目標，逐步由水冷零組件供應商，向完整液冷系統解決方案延伸。權證券商建議，看好雙鴻後市股價的投資人，建議利用價外15%內、可操作天期逾四個月商品介入。（中國信託證券提供）

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