全民權證／弘塑 挑價內外15%

弘塑（3131）受惠訂單能見度提升，除CoWoS、SoIC、FOPLP外，第1季新增美國OSAT及HBM客戶訂單，加上自有產能開出，法人評估，2026、2027年營運展望均較預期樂觀，近日上修獲利預估值。

法人分析，弘塑訂單能見度已達2027年上半年，主要需求來自大客戶CoWoS及OSAT積極擴產，預估2026年客戶訂單雙位數成長；另大客戶今年新廠區將建置SoIC產能，預計6月出機，營收貢獻落在今年底。FOPLP方面，弘塑客戶今年將大量生產，下半年出機，明年貢獻營收；弘塑二期廠房將投產，產能增一倍，法人預期隨自有產能開出，整體毛利率提升。權證發行商建議，投資人可買進價內外15%內、距到期日90天以上權證。（兆豐證券提供）

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