期貨商論壇／黃金期 保守看待

受美國聯準會（Fed）官員鷹派發言、中東局勢惡化以及通膨預期升溫影響，近期國際金價大幅下挫，現貨一度跌破每盎司4,600美元，創逾一個月來低點。儘管地緣政治風險提供支撐，但在美元強勢與債券殖利率攀升雙重壓力下，金價短線走勢震盪向下。

中東戰火是當前市場焦點，油價飆升所引發的「停滯性通膨」恐懼已凌駕於避險需求之上。市場預期Fed為對抗通膨，恐將降息時點大幅延後，這種「更高、更久」的利率環境直接削弱黃金這類不孳息資產的吸引力。籌碼面來看，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，至3月19日基金持倉水位從高峰的1,101.3公噸減到1,062.1公噸，整體持倉仍偏多。

短期內，金價將持續受制於Fed的利率決策與美元走向，若通膨數據持續超標，仍有下修風險。但長線來看，地緣政治的不確定性與各國央行持續購買黃金的趨勢未變，可待中東戰事平息後，再行布局。投資人除可透過實體黃金與基金參與市場外，台灣期貨交易所上市黃金期貨及新台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段，並同步全球市場的動態，是另一種投資黃金有利的方式。（華南期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。