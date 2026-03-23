期貨商論壇／威剛期 擁抱題材

三星工會以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。研調機構數據顯示，三星去年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力。

三星工會稱，這次共9萬名成員中，超過73%參與投票。在全球半導體供應早已因AI資料中心需求強勁而趨緊下，若三星發生大罷工，可能進一步惡化供應瓶頸，影響從汽車、電腦到智慧手機等多個終端產業。研究機構資料顯示，三星高度仰賴南韓本土生產記憶體，DRAM全部在本土生產，三分之二的NAND晶片也在本土製造。若罷工將影響記憶體產能。

全球記憶體供應吃緊，動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）合約價上揚，推升威剛（3260）1月營收攀高至84.12億元，創下歷史新高，年增198.92%。威剛提前儲備庫存，庫存金額已達成300億元以上的目標，第1季營運表現將可優於上季水準，投資人不妨可以留意威剛期（NDF）做相關操作。（群益期貨提供）

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