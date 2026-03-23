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台指期 提防劇烈震盪
台股上周五（20日）開高走低，終場下跌145點、收在33,543點；台指期上收平盤、33,559點，正價差為15.12點。期貨商表示，目前台指期持續在月線附近震盪，短線力守在10日均線之上，整體仍易受國際消息面影響，仍需留意劇烈震盪行情。
台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少3,048口至292口，其中外資淨空單減少4,459口至36,366口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,311口至843口。
上周五外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股多空月線拉鋸，一旦跌破3月13日低點，短線將加速走跌。
元富期貨認為，台指期上周五呈開高走低格局，終場以黑K棒留上下影線作收。目前指數持續在月線附近震盪，短線力守在10日均線之上，整體仍易受國際消息面影響，仍需留意劇烈震盪行情。
永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，3月第三周周五結算的大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在33,500點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在29,400點。
整體來說，台股因權值結構集中於半導體與電子族群，對利率變動的敏感度本就偏高，隨聯準會可能放緩降息腳步，一旦資金成本上升，評價壓縮將直接反映在指數上，若再疊加目前籌碼面過熱、融資槓桿過高的狀態，未來一旦出現回檔，幅度甚至可能超過去年關稅戰所帶來的修正。
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