快訊

重啟核電…李文忠籲辦核能大辯論 詹順貴批牽拖依法行政、當人民笨蛋？

長照缺口！失智住宿床位一床難求 六都全上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 提防劇烈震盪

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（20日）開高走低，終場下跌145點、收在33,543點；台指期上收平盤、33,559點，正價差為15.12點。期貨商表示，目前台指期持續在月線附近震盪，短線力守在10日均線之上，整體仍易受國際消息面影響，仍需留意劇烈震盪行情。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少3,048口至292口，其中外資淨空單減少4,459口至36,366口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,311口至843口。

上周五外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前無明顯多空布局。近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為9,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選保守態勢，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股多空月線拉鋸，一旦跌破3月13日低點，短線將加速走跌。

元富期貨認為，台指期上周五呈開高走低格局，終場以黑K棒留上下影線作收。目前指數持續在月線附近震盪，短線力守在10日均線之上，整體仍易受國際消息面影響，仍需留意劇烈震盪行情。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，3月第三周周五結算的大量區買權OI落在34,000點，賣權最大OI落在33,500點，月買權最大OI落在36,000點，月賣權最大OI落在29,400點。

整體來說，台股因權值結構集中於半導體與電子族群，對利率變動的敏感度本就偏高，隨聯準會可能放緩降息腳步，一旦資金成本上升，評價壓縮將直接反映在指數上，若再疊加目前籌碼面過熱、融資槓桿過高的狀態，未來一旦出現回檔，幅度甚至可能超過去年關稅戰所帶來的修正。

台股 聯準會 三大法人

延伸閱讀

台股進入邊拉邊出高檔換手階段 融資突破4,000億元、散戶槓桿推升風險

上沖下洗！台指期夜盤上半場震盪近700點

台指期空單破4萬口、外資大賣711億！00961逆勢突圍 專家：逢回佈局高股息防禦

(會員稿勿上網)油價漲 台股落底 看3指標

相關新聞

台指期 提防劇烈震盪

台股上周五（20日）開高走低，終場下跌145點、收在33,543點；台指期上收平盤、33,559點，正價差為15.12點。期貨商表示，目前台指期持續在月線附近震盪，短線力守在10日均線之上，整體仍易受國際消息面影響，仍需留意劇烈震盪行情。

期貨商論壇／黃金期 保守看待

受美國聯準會（Fed）官員鷹派發言、中東局勢惡化以及通膨預期升溫影響，近期國際金價大幅下挫，現貨一度跌破每盎司4,600美元，創逾一個月來低點。儘管地緣政治風險提供支撐，但在美元強勢與債券殖利率攀升雙重壓力下，金價短線走勢震盪向下。

期貨商論壇／威剛期 擁抱題材

三星工會以壓倒性的票數，同意若勞資雙方無法針對與績效獎金相關的糾紛達成共識，將在5月展開為期18天大罷工，加劇生產中斷風險，在全球記憶體供應短缺之際，可能引發更強大的缺貨漲價效應。研調機構數據顯示，三星去年第4季全球DRAM市占率約36.6%，NAND晶片市占率更接近四成，在供應鏈具關鍵影響力。

京元電、健策 四檔有戲

AI仍為盤勢主軸 ，雖近期盤勢不穩，但法人買盤仍伺機穩定股價，可趁短線震盪以京元電子 （2449）與健策（3653）的相關認購權證操作，但宜挑選價內外15%內、距到期日超過100天的權證為主。

均華、印能 瞄準逾120天

半導體仍是台灣供應鏈今（2026）年的產業重頭戲，均華（6640）與印能科技（7734）等相關個股可望受惠。權證發行商建議，投資人可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關權證短線操作。

全民權證／弘塑 挑價內外15%

弘塑（3131）受惠訂單能見度提升，除CoWoS、SoIC、FOPLP外，第1季新增美國OSAT及HBM客戶訂單，加上自有產能開出，法人評估，2026、2027年營運展望均較預期樂觀，近日上修獲利預估值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。