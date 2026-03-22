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期交所調高兆赫、晶豪科、景碩、一詮等期貨保證金
臺灣期貨交易所公告調高兆赫期貨（GZF）、晶豪科期貨（IIF）及景碩期貨（IXF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，一詮期貨（UTF）為現行所屬級距適用比例的2倍。
本次調高係兆赫（2485）、晶豪科（3006）及景碩（3189）經證交所於公布為處置有價證券，兆赫及晶豪科處置期間為3月20日至4月2日，景碩處置期間為3月20日至4月8日；一詮（2486）最近30個營業日內經證交所再次公布為處置有價證券，處置期間為3月20日至4月2日。期交所依規定自115年3 月23日一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，兆赫期貨、晶豪科期貨及一詮期貨於4月2日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金，景碩期貨於4月8日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
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