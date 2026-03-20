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上沖下洗！台指期夜盤上半場震盪近700點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台指期夜盤20日開盤時，受美股電子盤一度疲弱拖累，以33,408點、下跌151點開出後，隨即在國際回跌中，多頭趁機反撲，衝上33,744點、上漲185點，但無奈國際油價反彈、美股電子盤再次由紅翻下跌，晚間5點過後，行情轉跌，且下殺至33,069點、下跌490點，但隨後跌勢收斂，截至晚間約9點，指數約在33,418點，下跌131點附近遊走，高低震盪近700點。

20日美股電子盤焦點，首先，在於美超微員工遭聯邦檢察官辦公室起訴，主要是涉嫌違反出口管制規定，造成股價暴跌逾20%，拖累市場信心，另一方面，則在於中東戰事上，市場傳出美國總統川普正在考慮採取行動占領或封鎖伊朗的哈爾克島，以迫使伊朗重新開放荷莫茲海峽，造成國際油價波動，截至晚間接近9點時，布蘭特、WTI漲跌幅度都在2%以內，釋放市場正處在觀望狀況中，包括道瓊、那斯達克、標普電子盤下跌約在0.25%~0.4%間，也影響台指期夜盤在上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，在1,840元、下跌10元附近遊走，電子期下跌0.45%、半導體期下跌0.34%，中型100期貨指數下跌0.40%。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌145點，收33,543點，其中，外資現貨賣超399.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,609口至34,549口；投信買超12.7億元，自營商賣超101億元，三大法人合計賣超488.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股上沖下洗，月線得而復失、留上影線，不過，回測10日線有守，短線將在兩條均線之間盤整。觀察20日盤面結構，電子權值股台積電（2330）、鴻海（2317）持續受短期均線反壓，主要由非金電的金融與鋼鐵撐盤，電子族群部分，聚焦近期GTC與OFC大會概念股。

夜盤 三大法人 台指期

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