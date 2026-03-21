全民權證／博智 兩檔活跳跳

博智（8155）去年第4季營收13.85億元，毛利率24.14%，主要受惠於產品調漲價格與組合改善；稅後純益1.94億元，每股純益（EPS）3.51元。2025年年營收49.5億元 ，年增36.9%，毛利率17.14%，稅後純益3.76億元，年增59.34%；EPS達6.88元。博智今(2026)年雖無新增產能，但可透過去瓶頸方式增加約20%產量；去年第4季的毛利率表現非一次性表現，而是有延續性；公司對高階IPC訂單今年下半年將開始貢獻的預期增強；2027年與Meiko合資的越南廠對製造低軌衛星板子也將有更多討論 。

權證券商建議，若看好博智後市，可利用價內外10%以內、操作天期逾150天的商品介入，參與行情。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）