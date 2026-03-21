新日興、TPK 瞄準80天

蘋果首款折疊機iPhone Fold預料將在下半年問世，市場預估，以蘋果用戶品牌忠誠度，發售首年預期能取得折疊機近28%市占率。新日興（3376）、TPK-KY（3673）近日股價走強，權證發行商表示，可挑選相關購權證短線操作。

新日興折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，預期今年折疊式螢幕手機占營收比重為30.5%，2027年提升至40.9%，為今年下半年至2027年營運成長動能。

穿戴式產品包含第二代一般型充電盒Hinge、降躁版TWS充電盒Hinge、耳罩式耳機Hinge等。因2024年基期較高，2025年穿戴式產品營收年減28.8%。因美系客戶高階版TWS市場反應良好，成為今年營運成長動能之一，且耳罩式耳機新品將推出，預估今年穿戴式產品營收年增8%。

因美系客戶多項新品在上半年推出，預估第1季營收季增約7%。近年營運重心以美系客戶產品為主，故NB Hinge市占率逐年下滑。為分散營運風險，公司積極爭取其他NB品牌訂單，預估今年NB Hinge營收年增9.1%。

TPK-KY在今年美系品牌平板導入OLED面板仍採用外掛式觸控面板，有利ASP提升；電子書產品預期微幅成長；3D列印業務目前營收比重2%以下，預計今年營收將倍數成長，帶動整體非觸控領域的營收達5%以上，有利產品組合。

今年併入奕力-KY 的損益，預期對於損益的影響不大。TPK-KY間接取得奕力-KY部分股權，TPK-KY持續注入資源，以奕力-KY為基礎，開啟半導體事業新版圖，並為雙方建立可持續成長的新動能，以期發揮最大綜效，掌握半導體產業成長良機。

權證發行商建議，看好新日興、TPK-KY後市表現的投資人，可挑選價內外20%以內、有效天期80天以上的商品介入。