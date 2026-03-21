台積電、智邦 四檔搶鏡

台股受地緣危機干擾，指數上沖下洗，市場焦點集中在基本面，台積電（2330）、智邦（2345）等法人看好全年營運前景的個股受資金青睬，權證券商建議，可選價內外合理、券商造積極等條件的認權權證，參與相關個股走勢。

分析師表示，總體經濟和地緣政治的干擾不斷，然隨CSP、晶片大廠進行大規模布局及整併，資源更加集中於大廠。由於台積電競爭力優於同業，訂單持續增加，法人普遍預估今年每股純益（EPS）在90~95元區間，且下半年有望進一步上修。

台積電受惠N3、N5等AI HPC需求佳，去年第4季營收突破1兆元，季增5.6%，且隨產能利用率高、持續改善成本，使單季毛利率增加至62.3%，去年第4季EPS為19.5元，全年達66.24元。

台積電預估2026年資本支出520億~560億美元，年增27.1~36.6%。其中先進製程N3和N2製程增加將占總資本支出比重70~80%。台積電預估第1季毛利率約63~65%，以中間值64%%計算，較上一季增加約1.7個百分點，主要驅動力為持續的成本改善及高產能利用率，市場預估單季EPS為21元。

近期市場對智邦主要CSP客戶的ASIC伺服器新品量產時程出現些許雜音，但法人經通路訪查，今年第2季量產已然確立，加上新品單價至少較舊品高出兩成以上，因此營收貢獻仍會成長。

另一CSP客戶的800 G交換器出貨受矚目，該產品於去年第4季開始小量出貨，2026全年800 G交換器出貨量將由2025年的5萬台左右倍增至15萬台規模，因此將會是智邦2026年最大成長動能，推估今年EPS上看55元。