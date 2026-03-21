聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／台達電 選逾100天
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在GTC大會強調，全球對AI基礎設施需求將在2027年達到1兆美元。預料對AI伺服器電源供應器、電源櫃等需求大為提升，法人看好台達電（2308）營運，第2季營收將優於預期。
法人分析，台達電受惠AI伺服器電源訂單持續強勁，其他如液冷、一般伺服器、消費性等產品線都回溫，看好台達電第2季營收表現，同時毛利率將創新高。預估Vera Rubin所用的電源供應器，較GB系列單機價值提升，400V DC與 800V DC電源櫃下半年開始貢獻營收，今年AI伺服器電源營收占比將逾20%。權證發行商表示，看好台達電後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期100天以上的商品靈活操作。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。