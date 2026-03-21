全民權證／台達電 選逾100天

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前在GTC大會強調，全球對AI基礎設施需求將在2027年達到1兆美元。預料對AI伺服器電源供應器、電源櫃等需求大為提升，法人看好台達電（2308）營運，第2季營收將優於預期。

法人分析，台達電受惠AI伺服器電源訂單持續強勁，其他如液冷、一般伺服器、消費性等產品線都回溫，看好台達電第2季營收表現，同時毛利率將創新高。預估Vera Rubin所用的電源供應器，較GB系列單機價值提升，400V DC與 800V DC電源櫃下半年開始貢獻營收，今年AI伺服器電源營收占比將逾20%。權證發行商表示，看好台達電後續表現的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期100天以上的商品靈活操作。（元大證券提供）

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