全民權證／貿聯 挑價內外10%

貿聯-KY（3665）預期AI還在加速期，沒有到高原期，算力需求持續增長，今年在高效運算（HPC）部門持續衝刺下，全年力拚千億元營收目標。法人表示，CSP資本支出持續上修，推升電源線與高速傳輸需求。需求未見放緩下，貿聯-KY未來幾年HPC業務將維持高雙位數成長，加上積極布局下一世代產品，包含800 VDC及光互聯技術等，未來成長趨勢明確。市場估貿聯去年每股純益（EPS）46.4元、年增104.2%及68.8元、年增49.5%，且成長動能已轉向高毛利電源傳輸，於800 VDC具供應鏈優勢，市場看好營運後市。權證券商建議，看好貿聯-KY後市股價表現的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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