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期交所調高兆赫、晶豪科、景碩及一詮期貨保證金比例
臺灣期貨交易所3月23日調高兆赫期貨(GZF)、晶豪科期貨(IIF)及景碩期貨(IXF)保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，一詮期貨(UTF) 為現行所屬級距適用比例的2倍。
期交所這次調高係兆赫(2485)、晶豪科(3006)及景碩(3189)是經證交所於3月19日公布為處置有價證券，兆赫及晶豪科處置期間為3月20日至4月2日，景碩處置期間為3月20日至4月8日；一詮(2486)最近30個營業日內經證交所再次公布為處置有價證券(前次公布日為1月29日)，處置期間為3月20日至4月2日。
期交所依規定自3月23日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，兆赫期貨(GZF)、晶豪科期貨(IIF)及一詮期貨(UTF)於4月2日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金，景碩期貨(IXF)於4月8日一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。
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