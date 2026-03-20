4月電子期跌　金融期漲

定穎投控（3715）受惠高毛利率伺服器及網通產品比重增加，2026年營收將明顯放大，除伺服器及儲存產品為主要成長動能，汽車板亦溫和成長。2026年至2027年由高階AI產品帶動，估營收分別年增30%、60%。

2026-03-20 00:06