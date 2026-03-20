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4月電子期跌　金融期漲

中央社／ 台北20日電

台北股市今天下跌145.80點，收33543.88點。4月電子期收2087.95點，下跌1.85點，正價差2.22點；4月金融期收2428.80點，上漲14點，正價差5.2點。

4月電子期以2087.95點作收，下跌1.85點，成交359口。5月電子期以2112.50點作收，上漲17.55點，成交1口。

電子現貨以2085.73點作收，下跌10.12點；4月電子期貨與現貨相較，正價差2.22點。

4月金融期以2428.80點作收，上漲14點，成交328口。

金融現貨以2423.60點作收，上漲10.25點；4月金融期貨與現貨相較，正價差5.2點。實際收盤價以期交所公告為準。

期交所 台北 金融期

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