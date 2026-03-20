快訊

央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

國1南向大林路段拖板車火燒車一度全線封閉 2大貨車追撞也釀嚴重回堵

東北風影響1地恐大雨 吳德榮：周日轉晴暖如夏 全台熱飆30度高溫

聽新聞
0:00 / 0:00

佳必琪、良維 選長天期

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球AI運算需求持續升溫，高效能連結方案成為伺服器架構的核心。連接元件廠佳必琪（6197）、良維（6290）憑藉在AI伺服器、大電流電源線等技術的布局，2026年初營收表現亮眼。法人指出，兩大廠已成功由傳統消費電子轉型，切入美系雲端服務供應商（CSP）供應鏈，後市成長動能強勁。

佳必琪今年前兩個月累計營收達13.07億元，年增率高達26.32％，顯示AI產品出貨動能極其強勁。佳必琪已成功獲得輝達次世代平台認證，並與機殼龍頭勤誠深度協作，確立其在AI伺服器供應鏈確立「前段連接+後段組裝」模式。

為因應客戶對「美國製造」與產能分散的需求，佳必琪的北越廠已於去年完成擴產，泰國廠則預計於2026年第2季投產，專攻光纖被動元件。市場預期，隨著水冷快接頭與高功率連接線規格持續往更高電流升級，佳必琪2026全年EPS有望挑戰歷史新高，估值重塑（Rerating）行情值得期待。

良維表現同樣不俗，2月營收達8.62億元，創下歷史同期新高，展現逆勢月增的實力。良維目前為亞馬遜AWS大電流電源線的主力供應商，市占率高達七成，隨著AI伺服器營收占比從五年前的不到10％躍升至35％以上，良維的產品組合優化已顯著提升獲利能力。

此外，良維在印度與泰國的產能布局正加速收割，法人看好其在資料中心大電力傳輸領域的優勢。

權證發行商建議，看好佳必琪與良維後市表現的投資人，可挑選剩餘天數150天以上、價外20％至價內10%的認購權證入手，若現股發動攻勢，權證的槓桿效益將可帶來倍數回報。

被動元件 營收 伺服器

延伸閱讀

台光電盤中強攻漲停板！法人看「M9世代」戰力分析

（經濟會員內容不上線） 台達電、景碩 認購火

台光電、日月光 權證四檔靚

智邦、啟碁 權證選逾三個月

相關新聞

最牛一輪／定穎點燈 凱基5A 沾光

定穎投控（3715）受惠高毛利率伺服器及網通產品比重增加，2026年營收將明顯放大，除伺服器及儲存產品為主要成長動能，汽車板亦溫和成長。2026年至2027年由高階AI產品帶動，估營收分別年增30%、60%。

穩懋、嘉澤 四檔馬力強

美聯準會（Fed）主席鮑爾釋出偏鷹言論，拖累台股昨（19）日震盪拉回，盤面題材股各自表態，穩懋（3105）、嘉澤（3533）等兩檔中小型電子股逆勢收高，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證槓桿效果，擴大短線獲利空間。

佳必琪、良維 選長天期

隨著全球AI運算需求持續升溫，高效能連結方案成為伺服器架構的核心。連接元件廠佳必琪（6197）、良維（6290）憑藉在AI伺服器、大電流電源線等技術的布局，2026年初營收表現亮眼。法人指出，兩大廠已成功由傳統消費電子轉型，切入美系雲端服務供應商（CSP）供應鏈，後市成長動能強勁。

全民權證／台燿 二檔錢景亮

台股昨（19）日大跌，但利基型銅箔基板廠台燿（6274）股價逆勢走揚，早盤開低後即一路走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價584元創下歷史新高紀錄，表現相當強勢。

全民權證／奇鋐 押價內外10%

奇鋐（3017）受惠AI伺服器水冷板與機箱出貨優於預期，水冷板、分歧管、機櫃等月產能自下半年起明顯提升，法人預期今年營收逐季遞增，調高獲利預估值及目標價。

全民權證／富世達 挑逾90天

富世達（6805）近期憑藉「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，成為市場關注焦點。2026年被視為折疊手機元年，加上美系大廠傳出將加入戰局，市場預期將帶動新換機潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。