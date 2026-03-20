全民權證／奇鋐 押價內外10%

奇鋐（3017）受惠AI伺服器水冷板與機箱出貨優於預期，水冷板、分歧管、機櫃等月產能自下半年起明顯提升，法人預期今年營收逐季遞增，調高獲利預估值及目標價。

法人分析，在GPU方面，奇鋐上半年持續出貨GB300散熱產品，預估GB系列整櫃產值將提升29%，QD數量亦有所增加，下半年將開始出貨VR200散熱產品。

ASIC散熱部分，AWS ASIC今年開始採用水冷，法人預期水冷滲透率約10%至30%；谷歌TPU水冷滲透率高，預期第4季開始量產，基於ASIC產品客製化程度、平均單價及毛利都高，有利奇鋐產品組合優化。權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上相關權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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