聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／富世達 挑逾90天
富世達（6805）近期憑藉「折疊手機」與「AI伺服器」雙重成長動能，成為市場關注焦點。2026年被視為折疊手機元年，加上美系大廠傳出將加入戰局，市場預期將帶動新換機潮。
富世達成功切入AI伺服器液冷散熱供應鏈，其水冷快接頭（QD）與伺服器滑軌產能供不應求，法人看好2026年營收與毛利率將較去年顯著跳升；在基本面強勁下，富世達股價近期表現凌厲，站穩所有均線之上。市場分析，隨著伺服器產品營收占比有望突破五成，產品組合優化將持續推升獲利能見度，吸引法人積極布局。權證發行商建議，看好富世達後市但考量高股價門檻的投資人，可挑選剩餘天數90天以上、價內外15％以內權證參與行情。（台新證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。