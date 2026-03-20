全民權證／台燿 二檔錢景亮

台股昨（19）日大跌，但利基型銅箔基板廠台燿（6274）股價逆勢走揚，早盤開低後即一路走高，近午盤時即亮燈強鎖漲停，漲停價584元創下歷史新高紀錄，表現相當強勢。

近來法人圈焦點紛集中在台燿，主因市場矚目的ASIC客戶在新平台1月開始出貨、並將延續至第4季，且800G交換器在AI伺服器強勁需求帶動，出貨明顯優於預期，吸引法人紛按讚看好。

目前看好台燿的內外資法人中，以高盛證券最樂觀，除上調台燿2027、2028年EPS預估各14%及32%外，更給予900元目標價，居內外資最高。權證發行商建議，看好台燿後市股價表現的投資人，可挑選價內外5%內（含）、距到期日超過四個月的認購權證進行布局。（兆豐證券提供）

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