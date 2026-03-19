中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

中東局勢衝擊油價，台指期夜盤19日以33,550點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點左右，台指期夜盤報32,943點、跌616點、跌幅1.8%；盤初在空方領軍下，最低32,935點，且暫時持續走弱，33,000關卡保衛戰恐不保。

元富期貨表示，聯準會主席鮑爾在記者會上坦言，中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，通膨降溫方面的進展也不如原先預期，衝擊美股全數同步走弱；台指期夜盤更是持續跌破34,000點關卡以及月線，地緣政治與能源價格變化仍可能帶來劇烈震盪，後續需關注相關發展。

永豐期貨指出，市場核心變數明確，即聯準會在最新談話中對降息路徑的保留態度，對估值偏高的股市形成壓力，尤其科技股的折現率敏感度最高，因此短線修正其實是合理且必要的整理。

不過，真正影響後續節奏的關鍵則是地緣政治與能源價格，中東局勢升溫並針對伊朗高層的軍事行動；事實上，該類事件短線通常會推升風險溢價與油價，但目前市場反應相對節制，甚至有機會在政治操作達到目的後迅速降溫。

另外，油價一旦持續維持高檔，將直接干擾美國通膨路徑，進一步牽制聯準會政策空間，將使降息時程變得更加不確定，而市場最怕的並非不降息，而是「通膨因油價反彈再起」，將導致政策重新轉鷹，形成雙重壓力。

永豐期貨補充，另從目前盤面結構來看，油價雖有事件驅動但未形成失控式上漲，顯示供需基本面仍在壓制價格，加上美國戰略儲備與產油能力仍具調節空間，若能源價格回穩，通膨壓力不會二次抬頭。