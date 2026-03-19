快訊

晚安小雞自導自演在柬埔寨入獄今晚遣返回台 因通緝身分遭警方帶走

「拖吊蟑螂」坑殺車主撈百萬！首腦「小崔」遭拘提 檢方諭令30萬交保

運輸全球20%石油與天然氣 路透指伊朗擬對荷莫茲海峽收過境費

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
中東局勢衝擊油價，台指期夜盤19日以33,550點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。本報資料照片
中東局勢衝擊油價，台指期夜盤19日以33,550點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。本報資料照片

中東局勢衝擊油價，台指期夜盤19日以33,550點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點左右，台指期夜盤報32,943點、跌616點、跌幅1.8%；盤初在空方領軍下，最低32,935點，且暫時持續走弱，33,000關卡保衛戰恐不保。

元富期貨表示，聯準會主席鮑爾在記者會上坦言，中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，通膨降溫方面的進展也不如原先預期，衝擊美股全數同步走弱；台指期夜盤更是持續跌破34,000點關卡以及月線，地緣政治與能源價格變化仍可能帶來劇烈震盪，後續需關注相關發展。

永豐期貨指出，市場核心變數明確，即聯準會在最新談話中對降息路徑的保留態度，對估值偏高的股市形成壓力，尤其科技股的折現率敏感度最高，因此短線修正其實是合理且必要的整理。

不過，真正影響後續節奏的關鍵則是地緣政治與能源價格，中東局勢升溫並針對伊朗高層的軍事行動；事實上，該類事件短線通常會推升風險溢價與油價，但目前市場反應相對節制，甚至有機會在政治操作達到目的後迅速降溫。

另外，油價一旦持續維持高檔，將直接干擾美國通膨路徑，進一步牽制聯準會政策空間，將使降息時程變得更加不確定，而市場最怕的並非不降息，而是「通膨因油價反彈再起」，將導致政策重新轉鷹，形成雙重壓力。

永豐期貨補充，另從目前盤面結構來看，油價雖有事件驅動但未形成失控式上漲，顯示供需基本面仍在壓制價格，加上美國戰略儲備與產油能力仍具調節空間，若能源價格回穩，通膨壓力不會二次抬頭。

台股 通膨 中東 地緣政治 油價

延伸閱讀

台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

鮑爾鷹派言論引美股巨震 投信解析布局時點

鮑爾鷹派言論引巨震 國泰投信：趁回檔布局優質資產

台股月線保衛戰開打！台積電開低報1,875元 大盤一度急殺逾500點

相關新聞

中東局勢衝擊油價 台指期夜盤重挫逾600點！33,000大關告急

中東局勢衝擊油價，台指期夜盤19日以33,550點開低，盤中走勢呈現高檔震盪格局。截至晚間9點左右，台指期夜盤報32,943點、跌616點、跌幅1.8%；盤初在空方領軍下，最低32,935點，且暫時持續走弱，33,000關卡保衛戰恐不保。

台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日開高走高，終場大漲512點、收在34,348點；台指期上漲462點、至34,263點，逆價差為85.58點。期貨商表示，目前台指期站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍須留意高檔劇烈震盪。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數維持在100關卡附近震盪，走勢受地緣政治風險與貨幣政策預期的雙重牽動，市場情緒偏向審慎。地緣政治方面，由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，投資人擔憂通膨再度升溫。在此情況下，美元受惠避險需求升溫，也因市場預期美國可能維持較高利率水準以壓抑通膨，使美元指數持續逼近100整數關卡。

期貨商論壇／台指期 多空交錯

富邦期貨分析師曹富凱表示，輝達GTC大會釋出高度正向的產業展望，執行長黃仁勳指出，新一代人工智慧（AI）晶片架構將在未來數年帶來極為龐大的營收機會，整體潛力明顯高於市場原先預期，顯示AI產業正式進入資本支出快速擴張的階段。

台光電、日月光 權證四檔靚

台股因中東等地緣政治風險難解，行情趨於震盪，台光電（2383）、日月光投控（3711）等AI供應鏈需求前景看好，成為投資買盤的避風港；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個走勢。

智邦、啟碁 權證選逾三個月

台股昨（18）日持續走高，終場上漲512點，收在34,348點，收復34,000關卡。發行券商指出，看好智邦（2345）、啟碁（6285）等電子股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。