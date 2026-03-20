期貨商論壇／台光電期 擁題材

全球最大無鹵素銅箔基板（CCL）供應商台光電（2383）受惠全球四大雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，帶動材料規格升級趨勢確立。台光電憑藉率先通過M9認證並進入量產的優勢，長線成長動能備受市場看好，留意台光電個股期貨伺機操作。

期貨法人表示，Google、Amazon等為節省成本，正加速導入自研 ASIC晶片，台光電正是Google TPU基板材料的主要供應商，可以說TPU的核心材料幾乎由台光電壟斷，市場份額高達70%至80%，當 Gemini 3.0帶動TPU v7的大規模部屬時，台光電的產品單價與出貨量將同步噴發。

台光電2月營收年增45%，前二月營收210.5億元，年增50.2%。法人預估，2026年營收有望突破1,100億元，後市可期。（台新期貨提供）

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