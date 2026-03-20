期貨商論壇／台指期 伺機布局

美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新談話成為壓垮市場風險偏好的最後一根稻草，台股短線面臨明顯的修正壓力。針對台股後市，國內法人仍抱持相對正面看法，投資人可利用台指期伺機操作。

鮑爾指出，中東局勢升溫將為全球經濟帶來更多不確定性，且通膨降溫進度不如預期。「偏鷹」言論使市場對聯準會的降息預期再度降溫，避險情緒急速飆升。

受政策不確定性與地緣政治風險交織影響，美股周三全面重挫，市場氣氛急轉保守。不僅股市大跌，更上演股債雙殺的局面：美債遭到拋售導致殖利率攀升，美元強勢走高；而具避險色彩的黃金與白銀也同步回落。

聯準會決議將基準利率維持在3.50%至3.75%區間不變，是連續第二次按兵不動。（凱基期貨提供）

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