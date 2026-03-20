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台指期 留意短線風險

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

股期雙市昨（19）日同步回檔，集中市場加權指數跌658點，收33,689點；台指期更大跌1,005點至33,553點，跌點大於現貨市場，逆價差達136.68點。期貨分析師提醒，台指期仍可能因地緣政治震盪回檔，需留意短線風險，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日受美股大跌拖累，跳空開低逾600點，接連跌破34,000點關卡及月線，盤中跌勢擴大，終場重挫1,005點，收黑K並留下影線。目前指數持續在月線附近震盪，且尚未穩站，短線行情易受消息面干擾，須留意高檔震盪加劇風險。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,665口至3,340口，其中外資淨空單增加6,276口至40,825口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,617口至4,154口。

選擇權未平倉量部分，3月F3大量區買權OI落在34,700點，賣權最大OI落在33,000點;月買權最大OI落在35,500點，月賣權最大OI落在29,400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.55下降至1.1。

永豐期貨表示，VIX指數上升3.89至35.7；外資台指期買權淨金額1.65億元；賣權淨金額1.24億元，因此整體選擇權籌碼面偏空。

元富期貨表示，聯準會主席鮑爾在記者會指出中東局勢為經濟前景增添更多不確定性，通膨降溫方面的進展也不如原先預期，衝擊美股全數同步走弱；台指期更是跌破34,000點關卡以及月線，地緣政治與能源價格變化仍可能帶來劇烈震盪，後續需關注相關發展。

永豐期貨分析，後續影響市場節奏的關鍵是地緣政治與能源價格，包括中東局勢升溫、針對伊朗高層的軍事行動，短線推升風險溢價與油價；若油價持續高檔，將干擾美國通膨路徑並牽制聯準會政策，將使已延後的降息時程更添不確定。

此外，市場最擔憂的是通膨因油價反彈再起，迫使政策轉鷹、形成雙重壓力。

不過，目前油價未出現失控上漲，供需基本面仍具壓抑效果，加上美國戰略儲備與產能具調節空間，油價回落機率高，通膨壓力可望受控。

台指期 地緣政治 三大法人

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