快訊

女輔導員拍8男童「全裸共浴圖」...重判8年半變11月徒刑 判決理由曝光

利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

TWICE抵台開唱！定延現身激瘦神顏美翻 Sana露大長腿氣場全開

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所調整旺宏、威剛及欣興期貨保證金比例

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所於3月20日調高旺宏期貨(DIF)、威剛期貨(NDF)保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，欣興期貨(IRF)及欣興選擇權(IRO)為現行所屬級距適用比例的2倍。

這次調高是因旺宏(2337)及威剛(3260)分別經證交所與櫃買中心3月18日公布為處置有價證券；欣興(3037)經證交所最近30個營業日內再次公布為處置有價證券(前次公布日為3月2日)，處置期間為3月19日至4月1日。期交所依規定自3月20日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於4月1日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

證交所 期交所 威剛

延伸閱讀

期元大 S&P 黃金反1 ETF 進行反分割 4月22日新受益憑證上市買賣

油價狂飆！期元大S&P黃金反1將反分割 融券最後回補4月9日

（經濟會員內容不上線） 股價連漲股 法人敲進

期貨、選擇權課程 開講

相關新聞

台指期 外資減碼空單

台股昨（18）日開高走高，終場大漲512點、收在34,348點；台指期上漲462點、至34,263點，逆價差為85.58點。期貨商表示，目前台指期站上所有均線，逐漸回補前方跳空缺口，但近期短線行情容易受到消息面影響，仍須留意高檔劇烈震盪。

期貨商論壇／匯率期 避險優選

近期美元指數維持在100關卡附近震盪，走勢受地緣政治風險與貨幣政策預期的雙重牽動，市場情緒偏向審慎。地緣政治方面，由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，投資人擔憂通膨再度升溫。在此情況下，美元受惠避險需求升溫，也因市場預期美國可能維持較高利率水準以壓抑通膨，使美元指數持續逼近100整數關卡。

期貨商論壇／台指期 多空交錯

富邦期貨分析師曹富凱表示，輝達GTC大會釋出高度正向的產業展望，執行長黃仁勳指出，新一代人工智慧（AI）晶片架構將在未來數年帶來極為龐大的營收機會，整體潛力明顯高於市場原先預期，顯示AI產業正式進入資本支出快速擴張的階段。

台光電、日月光 權證四檔靚

台股因中東等地緣政治風險難解，行情趨於震盪，台光電（2383）、日月光投控（3711）等AI供應鏈需求前景看好，成為投資買盤的避風港；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個走勢。

智邦、啟碁 權證選逾三個月

台股昨（18）日持續走高，終場上漲512點，收在34,348點，收復34,000關卡。發行券商指出，看好智邦（2345）、啟碁（6285）等電子股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

全民權證／國巨 挑價內外15%

國巨*（2327）去年第4季毛利率季增至37.3%，主要是AI相關應用出貨動能強勁，使產品組合優化，稅後純益67.5億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益（EPS）3.29元。2025年毛利率36. 2%，稅後純益236.3億元，年增22.1%，EPS為11.51元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。