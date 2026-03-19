聽新聞
0:00 / 0:00
期交所調整旺宏、威剛及欣興期貨保證金比例
臺灣期貨交易所於3月20日調高旺宏期貨(DIF)、威剛期貨(NDF)保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，欣興期貨(IRF)及欣興選擇權(IRO)為現行所屬級距適用比例的2倍。
這次調高是因旺宏(2337)及威剛(3260)分別經證交所與櫃買中心3月18日公布為處置有價證券；欣興(3037)經證交所最近30個營業日內再次公布為處置有價證券(前次公布日為3月2日)，處置期間為3月19日至4月1日。期交所依規定自3月20日(證券市場處置生效日次一營業日)一般交易時段結束後起調高保證金，並於證券市場處置期間結束後，於4月1日一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。