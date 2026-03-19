期交所調整旺宏、威剛及欣興期貨保證金比例

近期美元指數維持在100關卡附近震盪，走勢受地緣政治風險與貨幣政策預期的雙重牽動，市場情緒偏向審慎。地緣政治方面，由於美伊衝突未見緩解，國際油價維持高檔，投資人擔憂通膨再度升溫。在此情況下，美元受惠避險需求升溫，也因市場預期美國可能維持較高利率水準以壓抑通膨，使美元指數持續逼近100整數關卡。

2026-03-18 23:59