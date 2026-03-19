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台股收盤下跌658點再破月線 台積電收低55元

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4月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌658.90點，收33689.68點。4月電子期收2089.80點，下跌68.05點，逆價差6.05點；4月金融期收2414.80點，下跌44.80點，正價差1.45點。

4月電子期以2089.80點作收，下跌68.05點，成交345口。5月電子期以2117.50點作收，下跌41.70點，成交6口。

電子現貨以2095.85點作收，下跌43.23點；4月電子期貨與現貨相較，逆價差6.05點。

4月金融期以2414.80點作收，下跌44.80點，成交257口。

金融現貨以2413.35點作收，下跌38.45點；4月金融期貨與現貨相較，正價差1.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

期交所 台北 逆價差

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