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智邦、啟碁 權證選逾三個月

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股昨（18）日持續走高，終場上漲512點，收在34,348點，收復34,000關卡。發行券商指出，看好智邦（2345）、啟碁（6285）等電子股後市表現的投資人，可以留意相關權證的布局機會。

法人指出，智邦第1季因AI card產品進入第二代與第三代產品轉換期，AI card營收將下滑，根據上游晶片廠商說法，估計智邦在第三代產品營收貢獻時點大部分落在今年下半年，惟公司已成功切入AWS以外的大型CSP業者供應鏈，估計第1季400G和800G交換器產品出貨增加，整體營收僅小幅下滑。

智邦仍穩居國內交換器龍頭地位，展望全年，法人認為，整個資料中心的設計架構變成機櫃層級整合（Rack Level Integration）而非單純伺服器機櫃，機櫃是混合包含AI伺服器、網路交換器、電源和冷卻設備，所以供應商必須深度參與機櫃層級整合，雖然Trainium 3機櫃的組裝廠增加，可能使智邦的市占下滑，但Trainium 3新增Switch Tray，估計可以弭平，仍看好今年整體營收估計可維持高成長。

法人認為，市場對公司的交換器業務發展寄予厚望，原先認為記憶體缺料漲價將對毛利率表現帶來衝擊，但記憶體漲價可反映給客戶，展望後市，網通設備代工廠啟碁今年下半年的營收將顯著優於上半年，主因800G switch開始放量，且2026年毛利率將優於2025年表現，毛利率較預期有撐，且對交換器新產品貢獻的展望明確，營運動能有望延續到2027年。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證操作，但宜設好停利停損。

啟碁 營收 智邦

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