台光電、日月光 權證四檔靚

台股因中東等地緣政治風險難解，行情趨於震盪，台光電（2383）、日月光投控（3711）等AI供應鏈需求前景看好，成為投資買盤的避風港；權證券商建議，可利用相關認購權證，參與個走勢。

台光電2月營收101.9億元，月減6.1%、年增45%，主要是適逢年節工作天數減少，優於市場預期。市場法人依據1、2月營收數據，上修第1季營運預期。

台光電在多家CSP ASIC伺服器、GPU伺服器Switch Tray中居主要供應商角色，且維持CPX、Midplane等新PCB架構將採用M9等級，台光電將為獨供角色的看法，且今年有新增產能挹注業績成長。

日月光投控透過製程技術創新、研發投入及生產效能提升，為客戶提供涵蓋半導體封裝測試（如2.5D及3D IC、SiP、扇出型／扇入型晶圓級封裝、覆晶封裝、凸塊製程及光學封裝等先進技術）、電子製造服務及其他業務的完整解決方案與高附加價值服務，同時，積極布局全球，並強化智慧財產權管理，前十大股東持股合計達39.01%。

回顧2025全年表現，日月光投控合併營收年增8%，其中，ATM業務年增20%，抵銷了電子代工服務（EMS）業務年減5%的影響，在關鍵成長動能方面，先進封裝服務成長顯著，2025年營收翻倍至16億美元，占ATM營收比重由前一年的6%顯著提升至13%，整體測試業務增速優於封裝。

EMS業務正處於產品組合調整期，持續將重心從消費性電子轉向AI伺服器、光學與電源解決方案等高價值應用。去年營收為6,453.8億元，年增8.3%、毛利率17.6%，稅後純益406.5億元，年增25.1%，每股純益為9.36元。權證發行商建議，看好相關個股後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期四個月以上的商品介入。