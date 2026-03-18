全民權證／健策 二檔活力旺

健策（3653）受惠輝達推出針對推論優化的LPU機櫃，可望全面導入水冷設計，加上超微MI450即將量產，及CPO晶片添增未來營運動能，吸引外資持續加碼，推升股價盤堅向上。

法人指出，輝達Rubin GPU第2季後將明顯挹注健策營收，雖然2026年Rubin GPU出貨量下修，但相對Blackwell GPU出貨量上修，看好今年營收逐季攀升，產品組合轉佳推升獲利率。

隨Spectrum與Quantum 5交換晶片可能於年底量產，法人透露，健策將成為Spectrum 5與Quantum 5的Stiffener主要供應商，交換晶片將添增2027年營運動能。權證發行商建議，可買進價外20%與價內10%以內、距到期日150天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

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