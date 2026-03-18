全民權證／京元電 選逾90天

京元電子（2449）2月營收32.24億元，月減4.3%、年成長41.04%。法人看好隨著ASIC新品放量及納入CP測試，今年ASIC營收有望翻倍成長，加上GPU需求，將AI營收占比由今年的25~30%推升至35~40%；消費性產品導入AI功能後複雜度大增，測試時間漲幅由過往的15～30%加速至50%。

GPU與ASIC測試時間上升，持續帶動京元電獲利成長，由於GPU客戶對可靠度要求日益嚴苛，預燒（Burn-in）測試需求顯著增加，且後續需銜接成品測試（FT），使總測試時長拉升，雖後續可能隨良率穩定而動態調整，但短期貢獻明確。

看好京元電子後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，參與這波偏多行情。（群益金鼎證券提供）

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