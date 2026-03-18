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全民權證／國巨 挑價內外15%
國巨*（2327）去年第4季毛利率季增至37.3%，主要是AI相關應用出貨動能強勁，使產品組合優化，稅後純益67.5億元，季增6.2%、年增82.1%，每股純益（EPS）3.29元。2025年毛利率36. 2%，稅後純益236.3億元，年增22.1%，EPS為11.51元。
今年第1季受惠訂單穩健，AI動能依然強勁，國巨*全年毛利率可望上修，預估第1季營收為367.2億元，季增2.1%、年增18%，毛利率37.5%，稅後純益74億元，季增9.7%、年增33.9%，全年營收預估為1,587億元，年增19.4%，毛利率38.6%，稅後純益335.3億元，年增44.5%，EPS上修至16.1元。
權證券商建議，看好國巨*後市表現的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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