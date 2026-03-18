快訊

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

川普再轟盟友！暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 並揚言「徹底滅伊朗」

中小型股狂飆！這檔ETF成分股近2成列注意或被處置 飆破掛牌新高

聽新聞
0:00 / 0:00

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤滿堂紅帶動，以34,560點、上漲2點開出後，一路上衝至34,743點、上漲185點。後續走勢直線跳水，截至晚間約9點，指數約在34,045點，下跌523點附近遊走，高低震盪逾700點。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤滿堂紅帶動，以34,560點、上漲2點開出後，一路上衝至34,743點、上漲185點。後續走勢直線跳水，截至晚間約9點，指數約在34,045點，下跌523點附近遊走，高低震盪逾700點。聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤滿堂紅帶動，以34,560點、上漲2點開出後，一路上衝至34,743點、上漲185點，但在晚間7點過後，多空豬羊變色，一方面是國際油價止穩反彈，另一方面則是市場等待聯準會利率會議結果，美股電子盤快速漲勢收斂中，台指期夜盤走勢直線跳水，截至晚間約9點，指數約在34,045點，下跌523點附近遊走，高低震盪逾700點。

18日美股電子盤焦點，一方面在於聯準會將在19日凌晨2點公布最新利率決議結果，同時，主席鮑爾將在凌晨2點30分召開記者會，雖市場預期此次會議將維持利率不動，但焦點關注在國際油價飆高後，鮑爾如何釋放未來政策前景，目前交易員已轉而押注降息可能延後至10月、且全年僅降息1碼；另一方面，則是晚間7點過後，布蘭特、WTI價格陸續翻紅，加上晚間8點30分公布的2月PPI、核心PPI都高於預期，造成美股電子盤由原本上漲逾百點的漲勢、快速翻黑，也拖累台指期夜盤走勢由原本上漲近200點、至下跌逾500點。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，在1,900元、下跌20元附近遊走，電子期下跌1.30%、半導體期下跌1.71%，中型100期貨指數下跌1.21%。

台股18日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲512點，收34,348點，其中，外資現貨買超93.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,609口至34,549口；投信賣超4.4億元，自營商買超96.5億元，三大法人合計買超185.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股藉著台指期拉高結算進一步上攻，不僅帶量突破3月11日紅K高點34,218點所形成的壓力，同時也回補3月4日跳空重挫留下的空方缺口，顯示美伊戰事所引發的波段跌勢已被化解，不過，在連續2日大漲後，短線須提防震盪走勢出現，操作上已不宜過度追價，倘若大盤出現震盪拉回，只要守住17日33,929低點，本波漲勢仍可延續。

台指期

延伸閱讀

台積電開盤站上1900元、台股續飆逾550點 留意「這件事」

GTC題材發威…外資回補 台股雙王領攻收復三關卡

多頭再攻！台指期夜盤站回34K大關

中低價題材股 強強滾

相關新聞

豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤滿堂紅帶動，以34,560點、上漲2點開出後，一路上衝至34,743點、上漲185點，但在晚間7點過後，多空豬羊變色，一方面是國際油價止穩反彈，另一方面則是市場等待聯準會利率會議結果，美股電子盤快速漲勢收斂中，台指期夜盤走勢直線跳水，截至晚間約9點...

期貨、選擇權課程 開講

全球資本市場波動加劇、交易人愈發重視靈活策略與風險管理的環境下，臺灣期貨交易所將推出一系列期貨與選擇權課程，課程規劃由淺入深，結合理論、市場商品特色與實戰策略。除適合初次接觸期貨與選擇權的學員外，進階交易人及從業人員也能透過課程全面提升專業能力，在多元市場環境中落實風險管理並強化實務操作。

期貨商論壇／華通期 伺機布局

華通（2313）近年積極跨入AI伺服器、光通訊與低軌衛星等高成長領域有成。隨AI與高速傳輸需求升溫，高階PCB朝大面積、高層數與高導通密度發展，憑藉全球最大HDI板廠優勢，逐步切入高階應用供應鏈，營運結構出現轉型契機。

期貨商論壇／黃金期 控管部位

中東地緣政治衝突，布蘭特原油強勢突破每桶100美元大關，全球金融市場原本預期將迎來黃金的避險狂潮，然而金價卻在戰爭爆發後反向下跌，目前弱勢盤整於5,000美元附近。

奇鋐、嘉澤 權證認購搶鏡

台股動盪，集中市場加權指數在月線上下盤整，雖然中東局勢仍未明朗，外資仍根據實際調查研判，陸續調高個股的目標價且重申正向看法，主要仍聚焦在AI與半導體族群，包括散熱、PCB、半導體設備等，相關權證可伺機布局。

台光電、台燿 權證四檔亮

在外資點名按讚的諸多個股中，若以次產業分類來看，以印刷電路板（PCB）中的銅箔基板（CCL）族群最受矚目，包括台光電（2383）、台燿（6274）均是外資圈調高目標價的常客，因而激勵股價表現強勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。