豬羊變色！台指期夜盤上半場震盪逾700點

台指期夜盤18日開盤時，受美股電子盤滿堂紅帶動，以34,560點、上漲2點開出後，一路上衝至34,743點、上漲185點，但在晚間7點過後，多空豬羊變色，一方面是國際油價止穩反彈，另一方面則是市場等待聯準會利率會議結果，美股電子盤快速漲勢收斂中，台指期夜盤走勢直線跳水，截至晚間約9點，指數約在34,045點，下跌523點附近遊走，高低震盪逾700點。

18日美股電子盤焦點，一方面在於聯準會將在19日凌晨2點公布最新利率決議結果，同時，主席鮑爾將在凌晨2點30分召開記者會，雖市場預期此次會議將維持利率不動，但焦點關注在國際油價飆高後，鮑爾如何釋放未來政策前景，目前交易員已轉而押注降息可能延後至10月、且全年僅降息1碼；另一方面，則是晚間7點過後，布蘭特、WTI價格陸續翻紅，加上晚間8點30分公布的2月PPI、核心PPI都高於預期，造成美股電子盤由原本上漲逾百點的漲勢、快速翻黑，也拖累台指期夜盤走勢由原本上漲近200點、至下跌逾500點。

其中，台積電期夜盤在晚間約9點時，在1,900元、下跌20元附近遊走，電子期下跌1.30%、半導體期下跌1.71%，中型100期貨指數下跌1.21%。

台股18日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲512點，收34,348點，其中，外資現貨買超93.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,609口至34,549口；投信賣超4.4億元，自營商買超96.5億元，三大法人合計買超185.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股藉著台指期拉高結算進一步上攻，不僅帶量突破3月11日紅K高點34,218點所形成的壓力，同時也回補3月4日跳空重挫留下的空方缺口，顯示美伊戰事所引發的波段跌勢已被化解，不過，在連續2日大漲後，短線須提防震盪走勢出現，操作上已不宜過度追價，倘若大盤出現震盪拉回，只要守住17日33,929低點，本波漲勢仍可延續。